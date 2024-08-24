Один з популярних фруктів різко здешевшав в Україні

Українські фермери стикаються з серйозними проблемами через різке падіння цін на сливи. Як повідомляє EastFruit, надлишкова пропозиція на ринку призвела до зниження вартості фруктів на 54% всього за тиждень.

Зараз оптовики купують сливи в середньому по 8-14 гривень за кілограм, що значно нижче за рівень минулого року.

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Таке різке падіння цін пов’язане з кількома факторами. По-перше, цього року спостерігається надзвичайно високий урожай слив. По-друге, аномально спекотне літо призвело до прискореного дозрівання фруктів і погіршення їхньої якості.

Скільки коштує кілограм слив. Джерело: Pixabay/pexels.com

Фермери стурбовані ситуацією, адже низькі ціни не покривають навіть витрат на вирощування. Багато хто з них змушений продавати сливи за ціною нижче собівартості, аби хоч якось компенсувати збитки.

Середня ціна за кілограм слив в Україні становить близько 70 грн.

Експерти прогнозують, що ситуація на ринку слив може погіршитися, якщо не будуть вжиті термінові заходи. Одним із можливих рішень є збільшення експорту фруктів, однак це потребує значних інвестицій та часу. Також розглядається варіант перероблювання слив на інші продукти, такі як соки, варення та компоти.

Нагадаємо, виробники попереджають, що їхні резерви міцності закінчуються і в майбутньому можна очікувати лише збільшення вартості товарів.

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