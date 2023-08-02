Один на 30 тисяч: у США рятують рідкісного ворона-альбіноса (фото)

У США орнітологи та волонтери рятують рідкісного ворона – він є повним альбіносом з рожевими очима. Птаха знайшли пораненим у Кіллінгворті, штаті Коннектикут.

Як повідомляється у Фейсбуці реабілітаційно-навчального центру для хижих птахів "A Place Called Hope", окрім того, що ворон альбінос (а такі випадки 1 на 30 тисяч), він має ознаки leucistic – відсутність альбуміну, що також призводить до білого забарвлення.

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"Різниця тут в очах. Очі альбіноса рожеві, а очі лейциста кольорові", – пояснили орнітологи.

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Зазначається, що птах не міг літати. Коли його оглянули, то помітили, що він поранений.

Після рентгенівських знімків з'ясувалося, що у ворона поранене крило, а ще птах має поганий зір. У реабілітаційному центрі зазначили, що вважають цього птаха "священним символічним посланцем довіри, очищення, зцілення, чесності, чистоти, ясного бачення та загального щастя".

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