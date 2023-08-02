Один на 30 тысяч: в США спасают редкого ворона-альбиноса (фото)

В США орнитологи и волонтеры спасают редкого ворона – он полный альбинос с розовыми глазами. Птицу нашли раненым в Киллингворте, штате Коннектикут.

Как сообщается в Фейсбуке реабилитационно-учебного центра для хищных птиц A Place Called Hope, кроме того, что ворон альбинос (а такие случаи 1 на 30 тысяч), он имеет признаки leucistic – отсутствие альбумина, что также приводит к белой окраске.

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"Разница здесь в глазах. Глаза альбиноса розовые, а глаза лейциста цветные", – объяснили орнитологи.

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Отмечается, что птица не могла летать. Когда его осмотрели, заметили, что он ранен.

После рентгеновских снимков выяснилось, что у ворона ранено крыло, а еще у птиц плохое зрение. В реабилитационном центре отметили, что считают эту птицу "священным символическим посланником доверия, очищения, исцеления, честности, чистоты, ясного видения и всеобщего счастья".

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