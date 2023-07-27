Ученые объяснили, почему коты постоянно приземляются на лапы

Ученым хорошо известны случаи падения кошек с огромных высот, и что удивительно они часто не разбиваются и получают лишь незначительные повреждения или, в некоторых случаях, обходятся без них вообще.

Этот феномен стал предметом интереса для ученых на протяжении многих лет, они стремились понять, каким образом домашние питомцы обладают такой удивительной способностью выживать после подобных падений.

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Однако наибольшую загадку составляло то, что кошки всегда способны приземляться на лапы, минуя серьезные повреждения во время падения, пишет Scientific American.

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Как кошки приземляются на лапы?

Как только в 1969 году ученым удалось разгадать эту тайну, она получила название "проблема падающей кошки". Оказалось, что при падении верхняя и нижняя части тела животные вращаются в противоположных направлениях, что позволяет соблюдать закон сохранения момента импульса. Это уникальное поведение позволяет кошкам перевернуться в воздухе и безопасно приземлиться на лапы.

Происходит это благодаря законам классической механики, которые используют кошки с удивительной ловкостью. Когда кошка приближается к земле, она сжимает передние лапы к телу, тем самым уменьшая момент инерции. Аналогично фигуристам верхняя часть тела кошки быстро вращается вокруг своей оси. При этом задние лапы создают противоположный эффект, вытягивая увеличение момента инерции. Гибкий позвоночник играет ключевую роль в выполнении таких маневров.

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Когда верхняя часть тела находится в правильном положении, голова находится над землей, и животное вытягивает передние и задние лапы, чтобы приземлиться на них. Таким образом, кошки всегда выполняют приземление на четыре лапы без нарушения физических законов. Однако есть один любопытный момент.

Чем выше высота, с которой падает кот, тем мягче он приземляется?

Согласно законам физики, чем выше высота, с которой падает объект, тем сильнее удар о поверхность. Тем не менее американские ученые уже в 80-х годах прошлого века обнаружили, что это правило не справедливо в отношении кошек. Исследования показали, что выпадавшие с меньших высот животные получали больше повреждений (а иногда и погибали), чем их родственники, падавшие с большей высоты. Кошки, выпадавшие с 15-го этажа, делали более мягкое приземление, чем павшие с 7-го. При этом казалось, что кошки не соблюдают законы физики. Но это не так.

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Ученые объяснили, что хотя скорость кошки увеличивается в начале падения из-за силы тяжести, они не учитывают сопротивление замедляющего скорость воздуха. По словам физика Рэтта Аллейна из Университета Юго-Восточной Луизианы, США скорость кошки прекращает увеличиваться после некоторого момента из-за сильного сопротивления воздуху.

С помощью математических формул можно даже рассчитать приблизительную скорость падения кошки, учитывая ее вес, длину и ширину. Например, при весе 4 кг, длине 50 см и ширине 15 см, конечная скорость животного составит около 32 км/с или чуть менее 120 км/ч.

По мнению Аллейна, подобную скорость кошка может развить при падении с высоты 100 метров. Исходя из многочисленных случаев, когда кошки не получали серьезных повреждений даже после падения с еще больших высот, ученые предполагают, что теоретически кошки и кошки способны выжить после падения с любой высоты.

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