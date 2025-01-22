Одна з країн ЄС скоротить виплати біженцям, якщо вони ігноруватимуть правила: які саме та скільки платять зараз

Українці, які звертаються за притулком у Німеччині, ризикують втратити частково або повністю соціальну допомогу через порушення встановлених вимог. Це може стосуватися, зокрема, відмови від участі в інтеграційних курсах або пропозиціях працевлаштування.

Як повідомляє видання Ukrainian in Germany, особи зі статусом тимчасового захисту мають право на матеріальну підтримку, яка допомагає забезпечити основні потреби. Водночас порушення вимог або нехтування обов’язками може спричинити скорочення розміру цих виплат.

Розмір соціальної допомоги визначається залежно від віку та сімейного стану одержувача. Відповідно до останньої інформації, розміри виплат становлять:

563 євро (24 539 грн) – для одиноких дорослих, батьків-одинаків чи дорослих із неповнолітніми партнерами;

506 євро (22 054 грн) – для дорослих у парі;

451 євро (19 657 грн) – для молоді віком 15-24 роки, якщо вони мешкають окремо;

471 євро (20 529 грн) – для підлітків віком 14-17 років;

390 євро (16 998 грн) – для дітей віком 6-13 років;

357 євро (15 569 грн) – для дітей молодше 6 років.

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Ці виплати спрямовані на покриття витрат на житло, харчування та інші основні потреби. Проте для збереження права на їх отримання слід дотримуватися встановлених правил.

Відповідно до законодавства Німеччини, одержувачі соціальної допомоги зобов’язані виконувати певні умови. Порушення цих вимог або їх ігнорування можуть стати причиною зменшення розміру допомоги. Ось основні підстави:

відмова від участі в інтеграційних курсах або роботи;

Інтеграційні курси є важливою складовою процесу адаптації, що охоплює навчання мови та знайомство з культурними особливостями Німеччини. Ухилення від участі в цих курсах або відмова від запропонованої роботи тягнуть за собою такі наслідки:

10% зниження виплат – за перше порушення;

– за перше порушення; 20% зниження виплат – за друге порушення;

– за друге порушення; 30% зниження виплат – за третє порушення.

Термін скорочення виплат визначається кількістю допущених порушень і може варіюватися від одного до трьох місяців.

відмова від роботи або навчання;

У разі, якщо людина двічі за рік відмовляється від запропонованої роботи чи навчання, розмір виплат може бути зменшено або їх нарахування може повністю припинитися на період до двох місяців. Проте, якщо між випадками порушень минув рік, попередні відмови не враховуються. Крім того, якщо відмова від роботи обґрунтована об’єктивними причинами, це не вплине на отримання виплат.

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недотримання правил звітності.

Українці повинні повідомляти центр зайнятості про будь-які зміни у своїй ситуації:

працевлаштування;

зміна місця проживання;

зміни в сімейному стані.

Приховування таких факторів може призвести як до фінансових штрафів, так і до юридичної відповідальності. Для збереження повного розміру виплат варто дотримуватися кількох простих правил:

брати участь в інтеграційних курсах : це не лише обов’язкова вимога, але й можливість швидше адаптуватися до життя в Німеччині;

: це не лише обов’язкова вимога, але й можливість швидше адаптуватися до життя в Німеччині; не відмовлятися від запропонованих вакансій : у разі виникнення труднощів звертайтеся до фахівців центру зайнятості;

: у разі виникнення труднощів звертайтеся до фахівців центру зайнятості; вчасно інформувати про зміни: прозорість допоможе уникнути можливих проблем чи непорозумінь.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна планує повертати біженців з Німеччини.

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