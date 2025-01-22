Одна из стран ЕС сократит выплаты беженцам, если они будут игнорировать правила: какие именно и сколько платят сейчас

Украинцы, которые обращаются за убежищем в Германии, рискуют потерять частично или полностью социальную помощь из-за нарушения установленных требований. Это может касаться, в частности, отказа от участия в интеграционных курсах или предложениях трудоустройства.

Как сообщает издание Ukrainian in Germany, лица со статусом временной защиты имеют право на материальную поддержку, которая помогает обеспечить основные потребности. В то же время нарушение требований или пренебрежение обязанностями может повлечь сокращение размера этих выплат.

Размер социальной помощи определяется в зависимости от возраста и семейного положения получателя. Согласно последней информации, размеры выплат составляют:

563 евро (24 539 грн) – для одиноких взрослых, родителей-одиночек или взрослых с несовершеннолетними партнерами;

506 евро (22 054 грн) – для взрослых в паре;

451 евро (19 657 грн) – для молодежи в возрасте 15-24 года, если они проживают отдельно;

471 евро (20 529 грн) – для подростков в возрасте 14-17 лет;

390 евро (16 998 грн) – для детей 6-13 лет;

357 евро (15 569 грн) – для детей младше 6 лет.

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Эти выплаты направлены на покрытие расходов на жилье, питание и другие основные потребности. Однако для сохранения права на их получение следует придерживаться установленных правил.

В соответствии с законодательством Германии, получатели социальной помощи обязаны выполнять определенные условия. Нарушение этих требований или их игнорирование могут стать причиной уменьшения размера помощи. Вот основные основания:

отказ от участия в интеграционных курсах или работе;

Интеграционные курсы являются важной составляющей процесса адаптации, охватывающей обучение языку и знакомство с культурными особенностями Германии. Уклонение от участия в этих курсах или отказ от предложенной работы влекут следующие последствия:

10% снижение выплат – за первое нарушение;

– за первое нарушение; 20% снижение выплат – за второе нарушение;

– за второе нарушение; 30% снижение выплат – за третье нарушение.

Срок сокращения выплат определяется количеством допущенных нарушений и может варьироваться от одного до трех месяцев.

отказ от работы или учебы;

В случае, если человек дважды в год отказывается от предложенной работы или обучения, размер выплат может быть уменьшен или их начисление может полностью прекратиться на период до двух месяцев. Однако если между случаями нарушений прошел год, предварительные отказы не учитываются. Кроме того, если отказ от работы обоснован объективными причинами, это не повлияет на получение выплат.

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несоблюдение правил отчётности.

Украинцы должны сообщать центр занятости о любых изменениях в своей ситуации:

трудоустройство;

смена места жительства;

изменения в семейном положении.

Утаивание таких факторов может привести как к финансовым штрафам, так и к юридической ответственности. Для сохранения полного размера выплат следует соблюдать несколько простых правил:

участвовать в интеграционных курсах : это не только обязательное требование, но и возможность скорее адаптироваться к жизни в Германии;

: это не только обязательное требование, но и возможность скорее адаптироваться к жизни в Германии; не отказываться от предложенных вакансий : в случае возникновения трудностей обращайтесь к специалистам центра занятости;

: в случае возникновения трудностей обращайтесь к специалистам центра занятости; своевременно информировать об изменениях: прозрачность поможет избежать возможных проблем или недоразумений.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина планирует возвращать беженцев из Германии.

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