Офіційна межа бідності: названо критичний рівень доходів в Україні

У 2024 році в Україні було встановлено межу бідності на рівні 345,28 грн на день. Якщо місячний дохід особи не досягає 10 358 грн, це свідчить про неможливість забезпечити основні потреби, такі як їжа, житло, одяг, транспорт та медичне обслуговування.

Згідно зі звітом Світового банку, ця сума охоплює лише базові витрати. До них належать харчування, одяг, комунальні послуги, транспорт та мінімальне медичне обслуговування. Про це пише OBOZ.UA.

Ніяких відпусток, візитів до стоматолога чи фінансових заощаджень на випадок непередбачуваних ситуацій. В умовах війни, зростання цін та постійної невизначеності стає дедалі важче виживати на таку суму.

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Хоча деякі економічні показники в країні зросли, для багатьох людей це покращення залишилося малопомітним. В Україні все ще високий рівень безробіття, мільйони вимушених переселенців, бізнес стикається з труднощами, а тіньова економіка зростає. Особливо важко в таких умовах живеться пенсіонерам, багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю та мешканцям сільської місцевості.

Класифікація країн Групи Світового банку за рівнем доходу. Джерело: Світовий банк

Водночас до групи країн із вищим рівнем доходу разом з Україною потрапили Іран, Алжир та Монголія. У той час як Росія, Болгарія та Палау піднялися ще вище, до категорії країн із високим рівнем доходу. Однак ці статистичні дані не завжди відображають реальний стан життя звичайних громадян.

Для країни підвищення в рейтингу може стати хорошим сигналом для інвесторів і міжнародних партнерів. Проте для звичайного українця це поки що лише цифри на папері. Щоб ці зміни стали відчутними, необхідно, щоб економіка продовжувала розвиватися, а доходи людей справді зростали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як уряд планує розв'язувати проблему з бідністю в Україні.

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