Официальный предел бедности: назван критический уровень доходов в Украине

В 2024 году в Украине была установлена черта бедности на уровне 345,28 грн в день. Если месячный доход лица не достигает 10 358 грн, это свидетельствует о невозможности обеспечить основные потребности, такие как еда, жилье, одежда, транспорт и медицинское обслуживание.

Согласно отчету Всемирного банка, эта сумма охватывает только базовые расходы. К ним относятся питание, одежда, коммунальные услуги, транспорт и минимальное медицинское обслуживание. Об этом пишет OBOZ.UA.

Никаких отпусков, визитов к стоматологу или финансовых сбережений на случай непредвиденных ситуаций. В условиях войны, роста цен и постоянной неопределенности становится все труднее выживать на такую сумму.

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Хотя некоторые экономические показатели в стране выросли, для многих людей это улучшение осталось малозаметным. В Украине все еще высокий уровень безработицы, миллионы вынужденных переселенцев, бизнес сталкивается с трудностями, а теневая экономика растет. Особенно трудно в таких условиях живется пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и жителям сельской местности.

Классификация стран Группы Всемирного банка по уровню дохода. Источник: Мировой банк

В то же время в группу стран с высоким уровнем дохода вместе с Украиной попали Иран, Алжир и Монголия. В то время как Россия, Болгария и Палау поднялись еще выше, в категорию стран с высоким уровнем дохода. Однако эти статистические данные не всегда отражают реальное положение жизни обычных граждан.

Для страны повышение в рейтинге может стать хорошим сигналом для инвесторов и международных партнеров. Однако для обычного украинца это пока что лишь цифры на бумаге. Чтобы эти изменения стали ощутимыми, необходимо, чтобы экономика продолжала развиваться, а доходы людей действительно росли.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как правительство планирует решать проблему с бедностью в Украине.

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