Вогонь і холод: як воюють під Бахмутом воїни 93 ОМБр

93-та окрема механізована бригада "Холодний Яр" вже багато місяців б’є ворога на пекельному Бахмутському напрямку. Зокрема, на околицях Часового Яру та біля навколишніх населених пунктів, де бої точаться і вдень, і вночі.

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Яскравий фоторепортаж 93 ОМБр демонструє, в яких надскладних умовах воюють та відпочивають після боїв наші захисники.

Дивіться відео: Бійці 93 ОМБр показали, як ефективно знищують врага

Український "Жирік" ненавидить окупантів

Холодноярівець із позивним "Жирік" чергує на медичній евакуації в одному з підвалів:

"Тут живуть українці. Окупантам тут робити немає чого. Я сам народився там... – воїн навіть не може вимовити назву країни-агресора, де народився. – Проте, я виріс в Україні, у мене сім’я, жінка, діти тут… Я з 1984-го року живу тут, я себе вважаю українцем… А їх я ненавиджу!"

Раніше з'явилося відео, як бійці 93 ОМБр біля Бахмута "косять ворога" з гармати БМП-2.