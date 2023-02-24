З'явилося відео, як бійці 93 ОМБр біля Бахмута 'косять ворога' з гармати БМП-2

Бійці з 93 ОМБр розвіяли за вітром позиції російських окупантів у районі Бахмута, що на Донеччині. Кадри бою Холодноярівців потрапили на відео.

Сухопутні війська Збройних Сил України повідомили, що наші захисники з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" (оперативне командування "Схід") вели вогонь по ворогу з 30-мм гармати БМП-2.

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"93-тя ОМБр Холодний Яр косить ворогів 30 мм гарматою БМП-2", – йдеться в описі до цих кадрів.

Відео дня

Довідково: Бойова машина піхоти БМП-2 призначена для оснащення механізованих частин і підрозділів, підвищення їх маневрових і вогневих можливостей в бою, особливо щодо боротьби із броньованими цілями противника, забезпечення захищеності особового складу та підвищення можливостей військ по подоланню водних перешкод.

Бойова маса становить 13,8 т. Екіпаж до 7 осіб. Спосіб десантування посадочний. Дальність зв’язку 20 км. Основна зброя 30 мм гармата 2А42.

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