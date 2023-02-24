Появилось видео, как бойцы 93 ОМБр у Бахмута 'косят врага' из пушки БМП-2

Бойцы из 93 ОМБр развеяли по ветру позиции российских оккупантов в районе Бахмута в Донецкой области. Кадры боя Холоднояровцев попали на видео.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины сообщили, что наши защитники из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" (оперативное командование "Восток") вели огонь по врагу из 30-мм пушки БМП-2.

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"93-я ОМБр Холодный Яр косит врагов 30 мм пушкой БМП-2", – говорится в описании этих кадров.

Видео дня

Боевая машина пехоты БМП-2 предназначена для оснащения механизированных частей и подразделений, повышения их маневровых и огневых возможностей в бою, особенно в борьбе с бронированными целями противника, обеспечении защищенности личного состава и повышении возможностей войск по преодолению водных препятствий.

Боевая масса составляет 13,8 т. Экипаж до 7 человек. Способ десантирования посадочный. Дальность связи 20 км. Основное оружие 30 мм пушка 2А42.

Ранее украинские бойцы показали, как устроили "салют" для наступавших возле Новоселовского российских танкистов.

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