ВСУ дроном-камикадзе уничтожили вражескую БМП-Д вместе с экипажем (видео)

Украинские военные с помощью дрона-камикадзе уничтожили БМП-Д оккупантов. Нашим защитникам удалось ликвидировать экипаж российских военных.

Уничтожением врагов занимались бойцы 74 отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины. Видео обнародовали на странице общественной организации "Хортицкая Стража" в Facebook.

"Мы намеренно полностью показываем всю атаку, чтобы вы смогли понять, как было тяжело пилоту. Враг все время работал средствами РЭБ прямо по нашему дрону", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как оператор дрона обнаруживает вражескую военную технику. Он направляет ударный беспилотник прямо в БМП-Д.

Видео дня

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На следующих кадрах, заснимавших другой дрон, видно, как ударный БПЛА влетает в российский бронетранспортер и взрывается.

"Вражеский БТР-Д вместе с экипажем отправили на концерт к Кобзону. Слава нашим воинам", – добавили в ОО.

Точное время и место уничтожения вражеской техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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