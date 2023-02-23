'Недоброе утро для врагов': ВСУ разбудили оккупантов гранатами из дрона (видео)

Украинские военные попали по двум оккупантам гранатой из беспилотника. Россияне в это время лежали на земле и, вероятно, спали.

Уничтожением врага занимались бойцы 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Видео опубликовали на канале военных в Telegram.

"Недоброе утро для врагов нации от 1-го механизированного батальона 3 ОШБр", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как дрон зафиксировал место положения двух оккупантов. После этого оператор сбрасывает гранату прямо у главы одного из россиян.

Видео дня

От взрыва врага отвергает, он корчится и пытается отползти в сторону.

Точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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