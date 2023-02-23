Снайперы спецподразделения СБУ показали ночную охоту на вражескую пехоту на востоке Украины (видео)

Служба безопасности Украины показала видео работы своих спецназовцев. Снайперы Центра спецопераций "А" устроили "ночную охоту" на российских пехотинцев.

На видео, которое выложила СБУ в Facebook, можно увидеть, как снайпер прицеливается и "вкладывает" врага с первого выстрела. Затем можно увидеть и работу другого снайпера, который "вложил" еще нескольких оккупантов.

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Видео дня

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ отменили очередную партию россиян на востоке Украины. Они нанесли потери оккупантам на одном из самых горячих направлений", — прокомментировали это видео в СБУ.

Справка: Центр специальных операций "А" был создан в 1994 году с целью противодействия терроризму. С начала масштабного российского вторжения бойцы Центра сражаются против российских захватчиков на уровне с защитниками ВСУ.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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