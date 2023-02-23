Бойцы 36 ОБМП показали архивные кадры боя с российскими штурмовиками в Донецкой области

В начале февраля украинские бойцы во время боя ликвидировали значительное количество вражеской военной техники и ее экипажи. Некоторые кадры боя попали на камеру дронов.

Видео уничтожения российских солдат и их техники поделились бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Фейсбуке. Они опубликовали фрагмент архивного видео боя морпехов с российской штурмовой группой в Донецкой области.

Видео дня

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"6-7 и 9 февраля противник при поддержке БМП и танков атаковал позиции наших защитников. Откровенно говоря, враг достиг определенного успеха, но понес большие потери живой силы и бронетехники", – рассказали наши защитники.

Они сообщили, что силами и средствами подразделений 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, 501 отдельного батальона морской пехоты, аэро-разведки 503 Отдельного батальона морской пехоты было уничтожено 4 вражеских танка, 8 БМП и МТЛБ (плавучий)

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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