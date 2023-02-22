Украинские артиллеристы вместе с авиацией уничтожили пехоту врага в лесу (видео)

Украинские артиллеристы совместно с авиацией уничтожили российскую пехоту. Ликвидация оккупантов происходила в лесу.

По врагам отработали бойцы 30-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщили на странице Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского жжет вражескую пехоту артиллерией, с поддержкой авиации", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как российская пехота двигается в сторону украинских позиций по лесистой местности на одном из участков фронта. На следующих кадрах показаны удары артиллерии по месту нахождения оккупантов.

В частности, видно как россиянин, которого, вероятно, ранило от взрыва, пытается ползти по земле. Также показано как один оккупант пытается тянуть другого по земле. Кроме этого видны окопы, в которых лежат мертвые русские военные.

Напомним, ранее бойцы из батальона К-2 ликвидировали военную технику россиян из дрона-камикадзе.

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