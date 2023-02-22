Українські артилеристи разом з авіацією знищили піхоту ворога у лісі (відео)

Українські артилеристи спільно з авіацією знищили російську піхоту. Ліквідація окупантів відбувалася у лісі.

По ворогах відпрацювали бійці 30-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомили на сторінці Командування Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

"30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького палить ворожу піхоту артилерією, з підтримкою авіації", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

На відео можна побачити, як російська піхота рухається у бік українських позицій лісистою місцевістю на одній з ділянок фронту. На наступних кадрах показані удари артилерії по місцю перебування окупантів.

Зокрема, видно як росіянин, якого ймовірно поранило від вибуху, намагається повзти землею. Також показано як один окупант намагається тягнути іншого по землі. Окрім цього видно окопи, в яких лежать мертві російські військові.

Нагадаємо, раніше бійці з батальйону К-2 ліквідували військову техніку росіян з дрона-камікадзе.

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