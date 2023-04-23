Величезну блакитну діру знайшли в затоці Четумаль у Мексиці: чим вона унікальна

На півдні Карибського узбережжя Мексики виявлено другу по глибині блакитну дірку у світі. Відкриття зробили дослідники з Національної ради з науки та технологій Мексики (Conacyt).

Блакитна діра Таам Джа (мовою майя означає "глибока вода") розташована на морському дні затоки Четумаль і має глибину 274 метри при площі 13 690 квадратних метрів, повідомляє IFLScience. Тим часом найглибша відома блакитна діра у світі — Діра Дракона у Південно-Китайському морі, яка була виявлена у 2016 році, має глибину понад 300 м.

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Блакитні дірки – це великі підводні вертикальні печери або вирви, виявлені в прибережних районах. Багато з них містять велику різноманітність рослин і морських мешканців. Вони містять мало кисню, а сонячне світло освітлює лише їхню поверхню.

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Вчені кажуть, що блакитні дірки можуть дати уявлення про те, яким було життя тисячі років тому. Дослідники відзначають, що без великої кількості кисню або світла скам'янілості можуть добре зберігатися, що дозволяє вченим ідентифікувати залишки вимерлих видів.

Також блакитні дірки можуть розповісти науці більше про життя на інших планетах. Наприклад, у 2012 році дослідники, які вивчають блакитні дірки на Багамах, знайшли бактерії глибоко в печерах, де не жили інші форми життя. Такі відкриття можуть дати ключ до розуміння того, яке життя може існувати в екстремальних умовах в інших місцях нашої Сонячної системи.

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Видання IFLScience повідомляє, що вчені з El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), державного дослідницького центру, координованого Національною радою з науки та технологій Мексики (Conacyt), вперше виявили другу за величною діру ще у 2021 році. Однак її дослідження представили 23 лютого у журналі Frontiers in Marine Science ("Кордони морської науки").

Вони створили тривимірну карту, яка демонструє цю діру.

Науковці кажуть, що блакитні дірки утворюються, коли морська вода змішується з вапняком. Вапняк дуже пористий, тому вода легко проникає в породу, дозволяючи хімічним речовинам у воді вступати в реакцію з вапняком, роз'їдаючи його. Багато з блакитних дірок у світі, ймовірно, утворилися в минулі льодовикові періоди, коли повені і осушення прибережних районів, що повторюються, руйнували скелі і створювали порожнечі. Коли останній льодовиковий період закінчився близько 11 000 років тому, коли рівень моря піднявся, ці печери були заповнені водою, а деякі повністю затоплені.

Оскільки блакитні дірки дуже важкодоступні, вчені не вивчали багато які з них.

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