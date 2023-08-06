Огірочки наче з бочки: ділимося 'бабусиним рецептом'

Якщо ви шукаєте рецепт солоних огірків на зиму, пропонуємо дізнатися, як закрити їх за "бабусиним рецептом". Для цього потрібно буде запастися листям дуба, вишні, смородини, хріну та суцвіттям кропу.

Цим способом поділилася авторка YouTube-каналу Тома Мінтенко. Вона засолює огірки у пластикових відрах, що щільно закриваються кришками.

Тома Мінтенко радить для соління огірків краще використовувати овочі, вирощені на відкритому ґрунті. Огірки не повинні бути занадто великими. Для більш хрусткого смаку вона перед солінням вимочує їх у холодній воді протягом кількох годин.

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На дно відер вона викладає листя дуба, вишні, смородини, листя або коріння хрону та суцвіття кропу. Потім додає лавровий лист, чорний перець горошком та гвоздику.

Потім потрібно зверху викласти огірки та накрити їх листям хріну, вишні, смородини та дуба. Лише потім огірки заливають маринадом – на трилітрову місткість потрібно 3 столові ложки кам'яної солі. Сіль треба розвести у холодній воді та залити нею огірки по самі вінця.

"Щільно закриваємо кришку та одразу відправляємо в підвал на повільне сквашування", – додала Тома Мінтенко.

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