Мариновані огірки з сіном: незвичний рецепт від Клопотенка
Відомий кухар Євген Клопотенко поділився рецептом маринованих огірків на зиму, яким вирішив здивувати – пропонує готувати огірки із сіном. Кухар каже, що саме сіно надасть страві післясмаку трав та неперевершеного аромату.
Клопотенко каже, що використовує звичайне сіно, яким годують тварин. Його можна придбати навіть в зоомагазинах.
Ще один секрет вдалого приготування – використовувати звичайну кам'яну сіль. Інакше, якщо додасте морську чи йодовану, огірки довго не простоять. Ще важливий момент – коли будете заливати банку водою, залити треба повністю, щоб при закручуванні навіть вилилось трошки. "Так у банці залишиться мінімальна кількість повітря", – пояснив Клопотенко.
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Як закрутити мариновані огірки з сіном
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 5 зубчиків часнику
- 6 горошин чорного перцю
- 2 бутони гвоздики
- 4 лаврові листки
- 2 ст. л. солі
- 2 ст. л. цукру
- 1 л води
- 1 пучок сіна
- 2 ст. л. оцту
- 1 парасолька кропу,
- 2 листя вишні,
- 2 - смородини
Спосіб приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти.
- У великій мисці залийте крижаною водою 1 кг огірків і замочіть на 2-3 години.
- Після цього зріжте кінчики з усіх огірків.
- Простерилізуйте банки.
- На дно банки викладіть пучок сіна, листя смородини та вишні й парасольку кропу.
- Складайте огірки, перекладаючи спеціями: 5 зубчиків часнику, 6 горошин чорного перцю, 2 бутони гвоздики й 4 лаврові листки.
- Закип'ятіть 2 л води й залийте окропом огірки, накрийте кришкою і дайте постояти 5 хвилин.
- Потім злийте цю воду.
- Далі закип'ятіть ще літр води, знову залийте у банку з огірками і залиште ще на 15 хвилин.
- Через 15 хвилин злийте воду з банки в сотейник.
- Додайте у воду по 2 ст. л. солі й цукру, доведіть до кипіння і повного їх розчинення.
- Додайте 2 ст. л. оцту і відразу зніміть з вогню.
- Залийте у банки, закупорте і дайте охолонути.
- Після цього поставте у прохолодне місце.
Мариновані огірки з сіном готові! Смачного!
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