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Мариновані огірки з сіном: незвичний рецепт від Клопотенка

Билім Олена

Мариновані огірки з сіном: незвичний рецепт від Клопотенка

Відомий кухар Євген Клопотенко поділився рецептом маринованих огірків на зиму, яким вирішив здивувати – пропонує готувати огірки із сіном. Кухар каже, що саме сіно надасть страві післясмаку трав та неперевершеного аромату.

Клопотенко каже, що використовує звичайне сіно, яким годують тварин. Його можна придбати навіть в зоомагазинах.

Ще один секрет вдалого приготування – використовувати звичайну кам'яну сіль. Інакше, якщо додасте морську чи йодовану, огірки довго не простоять. Ще важливий момент – коли будете заливати банку водою, залити треба повністю, щоб при закручуванні навіть вилилось трошки. "Так у банці залишиться мінімальна кількість повітря", – пояснив Клопотенко.

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Як закрутити мариновані огірки з сіном

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 5 зубчиків часнику
  • 6 горошин чорного перцю
  • 2 бутони гвоздики
  • 4 лаврові листки
  • 2 ст. л. солі
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 л води
  • 1 пучок сіна
  • 2 ст. л. оцту
  • 1 парасолька кропу,
  • 2 листя вишні,
  • 2 - смородини

Спосіб приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти.
  2. У великій мисці залийте крижаною водою 1 кг огірків і замочіть на 2-3 години.
  3. Після цього зріжте кінчики з усіх огірків.
  4. Простерилізуйте банки.
  5. На дно банки викладіть пучок сіна, листя смородини та вишні й парасольку кропу.
  6. Складайте огірки, перекладаючи спеціями: 5 зубчиків часнику, 6 горошин чорного перцю, 2 бутони гвоздики й 4 лаврові листки.
  7. Закип'ятіть 2 л води й залийте окропом огірки, накрийте кришкою і дайте постояти 5 хвилин.
  8. Потім злийте цю воду.
  9. Далі закип'ятіть ще літр води, знову залийте у банку з огірками і залиште ще на 15 хвилин.
  10. Через 15 хвилин злийте воду з банки в сотейник.
  11. Додайте у воду по 2 ст. л. солі й цукру, доведіть до кипіння і повного їх розчинення.
  12. Додайте 2 ст. л. оцту і відразу зніміть з вогню.
  13. Залийте у банки, закупорте і дайте охолонути.
  14. Після цього поставте у прохолодне місце.

Мариновані огірки з сіном готові! Смачного!

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