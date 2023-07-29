Мариновані огірки з сіном: незвичний рецепт від Клопотенка

Відомий кухар Євген Клопотенко поділився рецептом маринованих огірків на зиму, яким вирішив здивувати – пропонує готувати огірки із сіном. Кухар каже, що саме сіно надасть страві післясмаку трав та неперевершеного аромату.

Клопотенко каже, що використовує звичайне сіно, яким годують тварин. Його можна придбати навіть в зоомагазинах.

Ще один секрет вдалого приготування – використовувати звичайну кам'яну сіль. Інакше, якщо додасте морську чи йодовану, огірки довго не простоять. Ще важливий момент – коли будете заливати банку водою, залити треба повністю, щоб при закручуванні навіть вилилось трошки. "Так у банці залишиться мінімальна кількість повітря", – пояснив Клопотенко.

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Як закрутити мариновані огірки з сіном

Інгредієнти:

1 кг огірків

5 зубчиків часнику

6 горошин чорного перцю

2 бутони гвоздики

4 лаврові листки

2 ст. л. солі

2 ст. л. цукру

1 л води

1 пучок сіна

2 ст. л. оцту

1 парасолька кропу,

2 листя вишні,

2 - смородини

Спосіб приготування:

Підготуйте всі інгредієнти. У великій мисці залийте крижаною водою 1 кг огірків і замочіть на 2-3 години. Після цього зріжте кінчики з усіх огірків. Простерилізуйте банки. На дно банки викладіть пучок сіна, листя смородини та вишні й парасольку кропу. Складайте огірки, перекладаючи спеціями: 5 зубчиків часнику, 6 горошин чорного перцю, 2 бутони гвоздики й 4 лаврові листки. Закип'ятіть 2 л води й залийте окропом огірки, накрийте кришкою і дайте постояти 5 хвилин. Потім злийте цю воду. Далі закип'ятіть ще літр води, знову залийте у банку з огірками і залиште ще на 15 хвилин. Через 15 хвилин злийте воду з банки в сотейник. Додайте у воду по 2 ст. л. солі й цукру, доведіть до кипіння і повного їх розчинення. Додайте 2 ст. л. оцту і відразу зніміть з вогню. Залийте у банки, закупорте і дайте охолонути. Після цього поставте у прохолодне місце.

Мариновані огірки з сіном готові! Смачного!

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