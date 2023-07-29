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Маринованные огурцы с сеном: необычный рецепт от Клопотенко

Былим Елена

Маринованные огурцы с сеном: необычный рецепт от Клопотенко

Известный повар Евгений Клопотенко поделился рецептом маринованные огурцы на зиму, которым решил удивить – предлагает готовить огурцы с сеном. Повар говорит, что именно сено придаст блюду послевкусие трав и непревзойденного аромата.

Клопотенко говорит, что использует обычное сено, которым кормят животных. Его можно приобрести даже в зоомагазинах.

Еще один секрет удачного приготовления – использовать обычную каменную соль. Иначе, если добавите морскую или йодированную, огурцы долго не простоят. Еще немаловажный момент – когда будете заливать банку водой, залить нужно полностью, чтобы при закручивании даже вылилось немножко. "Так в банке останется минимальное количество воздуха", – объяснил Клопотенко.

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Как закрутить маринованные огурцы с сеном

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов
  • 5 зубчиков чеснока
  • 6 горошин черного перца
  • 2 бутона гвоздики
  • 4 лавровых листа
  • 2 ст. л. соли
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 л воды
  • 1 пучок сена
  • 2 ст. л. уксуса
  • 1 зонтик укропа,
  • 2 листья вишни,
  • 2 – смородины

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. В большой миске залейте ледяной водой 1 кг огурцов и замочите на 2-3 часа.
  3. После этого срежьте кончики со всех огурцов.
  4. Простерилизуйте банки.
  5. На дно банки выложите пучок сена, листьев смородины и вишни и зонтик укропа.
  6. Складывайте огурцы, перекладывая специями: 5 зубчиков чеснока, 6 горошин черного перца, 2 бутона гвоздики и 4 лавровых листа.
  7. Вскипятите 2 л воды и залейте крутым огурцом, накройте крышкой и дайте постоять 5 минут.
  8. Затем слейте эту воду.
  9. Далее вскипятите еще литр воды, снова залейте в банку с огурцами и оставьте еще на 15 минут.
  10. Через 15 минут слейте воду из банки в сотейник.
  11. Добавьте в воду по 2 ст.л. л. соли и сахара, доведите до кипения и полного их растворения.
  12. Добавьте 2 ст. л. уксуса и сразу снимите с огня.
  13. Залейте в банки, закупорьте и дайте остыть.
  14. Затем поставьте в прохладное место.

Маринованные огурцы с сеном готовы! Приятного аппетита!

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