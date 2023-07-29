Маринованные огурцы с сеном: необычный рецепт от Клопотенко
Известный повар Евгений Клопотенко поделился рецептом маринованные огурцы на зиму, которым решил удивить – предлагает готовить огурцы с сеном. Повар говорит, что именно сено придаст блюду послевкусие трав и непревзойденного аромата.
Клопотенко говорит, что использует обычное сено, которым кормят животных. Его можно приобрести даже в зоомагазинах.
Еще один секрет удачного приготовления – использовать обычную каменную соль. Иначе, если добавите морскую или йодированную, огурцы долго не простоят. Еще немаловажный момент – когда будете заливать банку водой, залить нужно полностью, чтобы при закручивании даже вылилось немножко. "Так в банке останется минимальное количество воздуха", – объяснил Клопотенко.
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Как закрутить маринованные огурцы с сеном
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов
- 5 зубчиков чеснока
- 6 горошин черного перца
- 2 бутона гвоздики
- 4 лавровых листа
- 2 ст. л. соли
- 2 ст. л. сахара
- 1 л воды
- 1 пучок сена
- 2 ст. л. уксуса
- 1 зонтик укропа,
- 2 листья вишни,
- 2 – смородины
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты.
- В большой миске залейте ледяной водой 1 кг огурцов и замочите на 2-3 часа.
- После этого срежьте кончики со всех огурцов.
- Простерилизуйте банки.
- На дно банки выложите пучок сена, листьев смородины и вишни и зонтик укропа.
- Складывайте огурцы, перекладывая специями: 5 зубчиков чеснока, 6 горошин черного перца, 2 бутона гвоздики и 4 лавровых листа.
- Вскипятите 2 л воды и залейте крутым огурцом, накройте крышкой и дайте постоять 5 минут.
- Затем слейте эту воду.
- Далее вскипятите еще литр воды, снова залейте в банку с огурцами и оставьте еще на 15 минут.
- Через 15 минут слейте воду из банки в сотейник.
- Добавьте в воду по 2 ст.л. л. соли и сахара, доведите до кипения и полного их растворения.
- Добавьте 2 ст. л. уксуса и сразу снимите с огня.
- Залейте в банки, закупорьте и дайте остыть.
- Затем поставьте в прохладное место.
Маринованные огурцы с сеном готовы! Приятного аппетита!
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