Маринованные огурцы с сеном: необычный рецепт от Клопотенко

Известный повар Евгений Клопотенко поделился рецептом маринованные огурцы на зиму, которым решил удивить – предлагает готовить огурцы с сеном. Повар говорит, что именно сено придаст блюду послевкусие трав и непревзойденного аромата.

Клопотенко говорит, что использует обычное сено, которым кормят животных. Его можно приобрести даже в зоомагазинах.

Еще один секрет удачного приготовления – использовать обычную каменную соль. Иначе, если добавите морскую или йодированную, огурцы долго не простоят. Еще немаловажный момент – когда будете заливать банку водой, залить нужно полностью, чтобы при закручивании даже вылилось немножко. "Так в банке останется минимальное количество воздуха", – объяснил Клопотенко.

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Как закрутить маринованные огурцы с сеном

Ингредиенты:

1 кг огурцов

5 зубчиков чеснока

6 горошин черного перца

2 бутона гвоздики

4 лавровых листа

2 ст. л. соли

2 ст. л. сахара

1 л воды

1 пучок сена

2 ст. л. уксуса

1 зонтик укропа,

2 листья вишни,

2 – смородины

Способ приготовления:

Подготовьте все ингредиенты. В большой миске залейте ледяной водой 1 кг огурцов и замочите на 2-3 часа. После этого срежьте кончики со всех огурцов. Простерилизуйте банки. На дно банки выложите пучок сена, листьев смородины и вишни и зонтик укропа. Складывайте огурцы, перекладывая специями: 5 зубчиков чеснока, 6 горошин черного перца, 2 бутона гвоздики и 4 лавровых листа. Вскипятите 2 л воды и залейте крутым огурцом, накройте крышкой и дайте постоять 5 минут. Затем слейте эту воду. Далее вскипятите еще литр воды, снова залейте в банку с огурцами и оставьте еще на 15 минут. Через 15 минут слейте воду из банки в сотейник. Добавьте в воду по 2 ст.л. л. соли и сахара, доведите до кипения и полного их растворения. Добавьте 2 ст. л. уксуса и сразу снимите с огня. Залейте в банки, закупорьте и дайте остыть. Затем поставьте в прохладное место.

Маринованные огурцы с сеном готовы! Приятного аппетита!

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