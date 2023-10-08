Мисливець з Бразилії заявив, що підстрелив чупакабру (відео та фото)

У Бразилії мисливці зняли на відео істоту, яку їм вдалося підстрелити на полюванні. Вони завили, що вбили чупакабру.

Мисливці з Гіа-Лопес-да-Лагуна зняли на відео вбиту істоту та виклали його у соцмережі. Один з них на камеру заявив, що це "вампір, який смокче кров худоби", чоловік стверджує, що знайшов його, досліджуючи сільську місцевість на околиці міста, щоб полювати на кабана.

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Він також каже, що спочатку собаки напали на істоту. Потім підбігли мисливці й застрелили "чупакабру".

Користувачі соцмереж зазначили, що тіло цієї істоти нагадує мавпу ревуна. Також зазначалося, що з тіла вже злізла шерсть, оскільки воно почало розкладатися.

Біолог Хосе Мілтона Лонго у коментарі виданню Jornal Midiamax зауважив, що ця істота, скоріш за все, колись була мавпою. "Цей труп справді виглядає як тіло мавпи ревуна", – сказав він, додавши, що мавпи-ревуни дуже поширені у фауні регіону.

Що таке чупакабра

Додамо, що чупакабра – це міфічна істота, яка, як стверджується, нападає на тварин і випиває їхню кров. Вперше про чупакабру почали говорити в Пуерто-Ріко в 1990-х роках. З того часу було зареєстровано сотні випадків, коли тварини, такі як кози, вівці, свині та домашні кури, були знайдені мертвими з відкушеним горлом і порожніми венами.

Опис чупакабри змінюється від однієї людини до іншої. Зазвичай її описують як велику тварину, яка подібна до собаки або вовка, але з голою шкірою, довгими іклами й гострим хвостом. Деякі люди стверджують, що чупакабра може літати або плавати.

Не існує жодних наукових доказів існування чупакабри. Багато вчених вважають, що це просто легенда або вигадка. Однак деякі люди все ще вірять, що чупакабра – це реальна істота.

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