Окупант із запискою здався у полон дрону ''Баба Яга'': вже харчувався жабами і пив воду з річки (відео)

Українські захисники виявили та врятували російського морського піхотинця, якого командування залишило на одному з островів Херсонської області без належного забезпечення. Його відправили на острів із продовольчим запасом на 21 день, однак через три місяці він усе ще перебував там без допомоги.

Про це 20 вересня повідомив у соцмережі Юрій Бутусов. За його словами, військовослужбовці ЗСУ, використовуючи важкий дрон "Баба Яга", змогли переконати російського солдата здатися в полон. Військовий, 22-річний Андрій Алімов із 61-ї окремої бригади морської піхоти РФ, зголосився на евакуацію після тривалих поневірянь.

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російський солдат, якого пораненим кинули на острові. Джерело: Скриншот з відео

російський солдат, якого пораненим кинули на острові. Джерело: Скриншот з відео

Після того як командування покинуло Алімова на острові, йому довелося виживати в екстремальних умовах. Три місяці він харчувався жабами та корінням очерету, пив воду з Дніпра і чекав на обіцяну евакуацію. Лише коли отримав серйозне поранення в ногу і втратив надію на порятунок від своїх, він звернувся за допомогою до українських військових.

Записка російського морпіха. Джерело: Скриншот з відео

Записка російського морпіха. Джерело: Скриншот з відео

Втративши сили і можливість продовжувати боротьбу за виживання, Алімов написав на папері "Можна що-небудь поїсти, сил немає" і здався, звернувшись до українського дрона. Це рішення врятувало йому життя і дозволило уникнути подальших страждань на покинутому острові.

Після того, як російського морпіха врятували, він розповів, що 10 вересня вийшов на пірс із запискою. Його помітив дрон Сил оборони України. Окупант підняв руки, щоб показати, що здається. Дрон підлетів й увімкнув ліхтарик, показуючи російському морпіху, куди рухатися, він пішов за ним.

російський солдат, якого пораненим кинули на острові. Джерело: Скриншот з відео

російський солдат, якого пораненим кинули на острові. Джерело: Скриншот з відео

Дрон скинув провізію російському солдату. Джерело: Скриншот з відео

"Потім прилетіла інша "пташка", скинула мені записку: "Якщо хочеш жити, чекай тут, евакуація буде сьогодні, тобі скинуть жилетку і рухайся за дроном". Через годину прилетіла "Баба Яга" (так окупанти називають великі дрони Сил борони України), я весь цей час сидів, перемотувався. Прилетіла "Баба Яга", скинула дві пляшки води і печиво, рятівний жилет. Поки я вдягав жилет, встиг з'їсти пару штук печива, запив і поплив з дроном", – розповів полонений.

російський солдат став полоненим. Джерело: Скриншот з відео

Він каже, що коли виплив на берег до позицій СОУ, його зустріли, завели у бліндаж, дали сухий одяг, ліки, потім дали поїсти та пити, надали першу медичну допомогу. Потім йому запропонували лягти поспати.

"Ставлення до мене було нормальне, не били, не знущалися. Потім коли приїхав сюди (у центр, де тримають полонених. – Ред.), мене нагодували, напоїли, прийшов лікар", – додав солдат армії рф.

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