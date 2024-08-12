Дрон з гучномовцем переконав російського окупанта добровільно здатися в полон (відео)

Співробітники СБУ та бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади провели успішну "агітаційну спецоперацію" на лінії фронту. За допомогою дрона вони провели "бесіду" з окупантами та переконали їх здатися в полон.

Відділення комунікацій 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України поділилося відео, як це було.

Вас також зацікавить: Український дрон "вилікував" лежачого окупанта: встав на ноги та побіг швидше за інших (відео)

Зазначається, що на лінії бойового зіткнення один з російських військових почув з гучномовця, встановленого на безпілотнику, заклик скласти зброю, підняти руки та здатися в полон.

"Окупант прийняв мудре рішення здатися і так зберегти собі життя, не гинути за амбіції куцого диктатора. А дізнався він про таку можливість завдяки DJI Mavic 3 Enterprise Series speaker. Дрон під час польоту транслював інформацію про можливість здатися в полон, що росіянину гарантують життя та гарне ставлення", – додали в 95 ОДШБр.

Окупант, якого взяли в полон, розповів на камеру, що він "проти війни" і що його командування "кинуло їх напризволяще". Військовослужбовець російської армії, якого за допомогою дрона переконали здатися у полон, заявив, що не жалкує про своє рішення.

БПЛА змусив окупанта здатися в полон. Джерело: Скриншот з відео instagram.com/95_brigada

Раніше дрон-камікадзе 47 бригади ліквідував окупантів, які ховалися у закинутій будівлі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!