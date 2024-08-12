Дрон с громкоговорителем убедил российского оккупанта добровольно сдаться в плен (видео)

Сотрудники СБУ и бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады провели успешную "агитационную спецоперацию" на линии фронта. С помощью дрона они провели беседу с оккупантами и убедили их сдаться в плен.

Отделение коммуникаций 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины поделилось видео, как это было.

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Отмечается, что на линии боевого столкновения один из российских военных услышал из громкоговорителя, установленного на беспилотнике, призыв сложить оружие, поднять руки и сдаться в плен.

"Оккупант принял мудрое решение сдаться и так сохранить себе жизнь, не погибать из-за амбиций куцого диктатора. А узнал он о такой возможности благодаря DJI Mavic 3 Enterprise Series speaker. Дрон во время полета транслировал информацию о возможности сдаться в плен, что россиянину гарантируют жизнь и хорошее отношение", – добавили в 95 ОДШБр.

Оккупант, взятый в плен, рассказал на камеру, что он "против войны" и что его командование "бросило их на произвол судьбы". Военнослужащий российской армии, которого с помощью дрона убедили сдаться в плен, заявил, что не сожалеет о своем решении.

БПЛА заставил оккупанта сдаться в плен. Источник: Скриншот с видео instagram.com/95_brigada

Ранее дрон-камикадзе 47 бригады ликвидировал оккупантов, скрывавшихся в заброшенном здании.

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