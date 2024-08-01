'Розірвало центр прінятія рєшеній': дрон-камікадзе 47 бригади ліквідував окупантів, які ховалися у закинутій будівлі (відео)

Героїчні захисники України з 47-ї окремої механізованої бригади демонструють високу ефективність у боротьбі з російськими окупантами. Завдяки вмілому використанню безпілотних літальних апаратів, їм вдалося знищити 13 російських військових.

Як повідомили у Telegram-каналі Strike Drone Company, розвідка виявила групу з 13 окупантів, які сховалися в будівлі. За допомогою дрона-камікадзе РУБпАК було завдано першого удару по будівлі, змусивши ворога покинути укриття. Другий удар посилив ефект, розсіявши окупантів.

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Внаслідок точних влучань всі 13 російських військових отримали множинні контузії та поранення. Решта окупантів були знищені артилерією та іншими безпілотними літальними апаратами.

Один з окупантів отримав смертельне поранення в голову, а інший був притиснутий деревом і загинув від отриманих травм.

"Таким чином всі окупанти отримали мінімум по 2 контузії, та поранення. На штурм рештки цієї групи не пішли, когось добила арта, когось наші дрони. Двоє з них перебігли під дерево сусідньої ділянки, де ще один наш дрон завдав їм поранення несумісне з ганебним орківським життям", – прокоментували відео знищення окупантів бійці 47 ОМБр.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.

Також цього дня дрони ГУР "дістали" російський стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на території аеродрому "Оленья" в Мурманській області, що знаходиться за 1800 кілометрів від найближчого кордону України.

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