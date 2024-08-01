'Разорвало центр принятия решений': дрон-камикадзе 47 бригады ликвидировал оккупантов, скрывавшихся в заброшенном здании (видео)

Героические защитники Украины из 47-й отдельной механизированной бригады демонстрируют высокую эффективность в борьбе с российскими оккупантами. Благодаря умелому использованию беспилотных летательных аппаратов им удалось уничтожить 13 российских военных.

Как сообщили в Telegram-канале Strike Drone Company, разведка обнаружила группу из 13 оккупантов, скрывшихся в здании. С помощью дрона-камикадзе РУБпАК был нанесен первый удар по зданию, заставив врага покинуть укрытие. Второй удар усилил эффект, рассеяв оккупантов.

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В результате точных попаданий все 13 российских военных получили множественные контузии и ранения. Остальные оккупанты были уничтожены артиллерией и другими беспилотными летательными аппаратами.

Один из оккупантов получил смертельное ранение в голову, а другой был прижат деревом и погиб от полученных травм.

"Таким образом, все оккупанты получили минимум по 2 контузии и ранения. На штурм остатки этой группы не пошли, кого-то добила арта, кого-то наши дроны. Двое из них перебежали под дерево соседнего участка, где еще один наш дрон нанес им ранение несовместимое с позорной орковской жизнью", – прокомментировали видео уничтожения оккупантов бойцы 47 ОМБр.

Напомним, в ночь на 27 июля в россии был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

Также в этот день дроны ГУР "достали" российский стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на территории аэродрома "Оленья" в Мурманской области, расположенном в 1800 километрах от ближайшей границы Украины.

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