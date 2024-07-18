Окупантів у Маріуполі отруїли кавунами: 12 загиблих – ЗМІ

Минулого тижня в окупованому Маріуполі від отруєння загинуло 12 російських військовослужбовців. Ще четверо окупантів потрапили до лікарні у важкому стані.

Як повідомляє прокремлівський Телеграм-канал kremlin.secrets з посиланням на джерела у ФСБ та поліції "днр", військові могли загинути після вживання кавунів, якими їх пригостили місцеві мешканці.

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"Невідомі чоловік та жінка пригостили бійців кавунами. Чоловік був азійської зовнішності, жінка – слов'янської. Сказали: "Візьміть, хлопці, дякую вам за те, що нас захищаєте". Хлопці, на жаль, взяли. В результаті 12 загиблих, четверо у лікарні. В кавунах були страшні дози миш'яку", – повідомляється у Телеграм-каналі.

Повідомлення про отруєння окупантів. Джерело: t.me/kremlin_secrets

Окупанти підозрюють, що "отруйники були найняті ворогом".

"Де вони зараз, невідомо. Це не перший випадок, коли ворожі диверсанти діють не самі, а руками тих самих вихідців із Середньої Азії… Ми помітили, що в Маріуполі раніше від рук диверсантів військові гинули часто", – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що від травня 2024 року було зафіксовано кілька інцидентів, коли військові рф гинули від отрути, вогнепальних та ножових поранень. "Просто ці факти не афішували", – додав представник поліції так званої "днр".

"Загалом з початку травня за таких загадкових обставин у Маріуполі загинули ще семеро військових", – пише Телеграм-канал.

Раніше ми повідомляли, як кримські партизани передали військовим рф в госпіталь пиріжки з отрутою.

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