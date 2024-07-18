Оккупантов в Мариуполе отравили арбузами: 12 погибших – СМИ

На прошлой неделе в оккупированном Мариуполе от отравления погибли 12 российских военнослужащих. Еще четверо оккупантов попали в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает прокремлевский Телеграм-канал kremlin.secrets со ссылкой на источники в ФСБ и полиции "днр", военные могли погибнуть после употребления арбузов, которыми их угостили местные жители.

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"Неизвестные мужчина и женщина угостили бойцов арбузами. Мужчина был азиатской внешности, женщина – славянской. Сказали: "Возьмите, ребята, спасибо вам за то, что нас защищаете". Ребята, к сожалению, взяли. В результате 12 погибших, четверо в больнице. В арбузах были страшные дозы мышьяка", – сообщается в Телеграм-канале.

Сообщение об отравлении оккупантов. Источник: t.me/kremlin_secrets

Оккупанты подозревают, что "отравители были наняты врагом".

"Где они сейчас, неизвестно. Это не первый случай, когда вражеские диверсанты действуют не сами, а руками тех же выходцев из Средней Азии… Мы заметили, что в Мариуполе раньше рук диверсантов военные гибли часто", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что с мая 2024 года было зафиксировано несколько инцидентов, когда военные России погибали от яда, огнестрельных и ножевых ранений. "Просто эти факты не афишировали", – добавил представитель полиции так называемой "днр".

"В общей сложности с начала мая при таких загадочных обстоятельствах в Мариуполе погибли еще семь военных", – пишет Телеграм-канал.

Ранее мы сообщали, как крымские партизаны передали военным рф в госпиталь пирожки с ядом.

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