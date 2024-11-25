Окупанти атакували Одесу: є влучання у будинки та поранені (фото)

Російські війська завдали удару по центру Одеси, внаслідок чого постраждали 11 осіб, а також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили голова ОВА Олег Кіпер у Telegram, президент Володимир Зеленський Telegram.

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"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки."

Президент Володимир Зеленський уточнив, що пошкодження в Одесі спричинені уламками російської ракети.

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