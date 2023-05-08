Окупанти вночі запустили по Київщині 35 дронів і 8 ракет по Одещині: подробиці обстрілів (фото)

Приблизно о 23:00 годині 7 травня у певних районах пролунала повітряна тривога. Окупанти випустили ракети та безпілотні апарати на міста нашої країни.

Система протиповітряної оборони відзначилася відмінними результатами у боротьбі з дронами. За даними Генштабу, силам ППО нашої держави вдалося знищити всі 35 безпілотних літальних апаратів, які вороги випустили на територію України. Особливою небезпекою були ударні дрони моделі Shahed.

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"Ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками", – йдеться у повідомленні.

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Однак ворог також випустив ракети типу Х-22 на місто Одеса. Запобігти їх попаданню для нашої ППО виявилося досить складно.

О 23:30 годині почулася тривога у Києві, столиці нашої держави. Через 40 хвилин Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків постраждав житловий будинок та автомобіль, який загорівся, а також одна людина була травмована.

Пожежа в автомобілі спалахнула в Святошинському районі Києва . Крім того, ще 7 автомобілів отримали пошкодження. Також було зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину та житловий будинок, в результаті чого постраждало 5 людей, а фасад будівлі отримав ушкодження;

. Крім того, ще 7 автомобілів отримали пошкодження. Також було зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину та житловий будинок, в результаті чого постраждало 5 людей, а фасад будівлі отримав ушкодження; У Шевченківському районі уламки повітряної цілі, ймовірно, впали на двоповерхову будівлю, що призвело до пошкодження газової труби високого тиску та спалаху пожежі. Пожежникам вдалося загасити полум'я через певний час;

уламки повітряної цілі, ймовірно, впали на двоповерхову будівлю, що призвело до пошкодження газової труби високого тиску та спалаху пожежі. Пожежникам вдалося загасити полум'я через певний час; У Солом'янському районі уламки пошкодили резервуар з паливом, є витік, але без вогню. Ситуацію взяли під контроль Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Відомо, що щонайменше 3 людини постраждали, двох з них госпіталізували.

В останню годину 7 травня в Одесі виникла повітряна тривога. У перші хвилини наступного дня представник Оперативного війська Автономної Республіки Крим, Сергій Братчук, підтвердив, що сталася атака, проте система протиповітряної оборони (ППО) діяла без зволікань.

Пізніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що противник випустив ракетний удар по Одещині з використанням літаків стратегічної авіації.

Ракети типу Х-22 були спрямовані на склад одного з продовольчих підприємств та рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря. Інформації про постраждалих поки немає.

Раніше українська ППО змогла вперше збити російську надзвукову ракету Х-47 "Кинжал".

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