Оккупанты ночью запустили по Киевщине 35 дронов и 8 ракет по Одесщине: подробности обстрелов (фото)

Приблизительно в 23:00 7 мая в определенных районах прозвучала воздушная тревога. Оккупанты выпустили ракеты и беспилотные аппараты на города нашей страны.

Система противовоздушной обороны отметилась отличными результатами в борьбе с дронами. По данным Генштаба, силам ПВО нашего государства удалось уничтожить все 35 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных врагами на территорию Украины. Особой опасностью были ударные дроны модели Shahed.

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"Враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed. 35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками", – говорится в сообщении.

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Однако враг также выпустил ракеты типа Х-22 в город Одесса. Предотвратить их попадание для нашей ПВО оказалось достаточно сложно.

В 23:30 послышалась тревога в Киеве, столице нашего государства. Через 40 минут Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО.

Позже стало известно, что в результате падения обломков пострадал загоревшийся жилой дом и автомобиль, а также один человек был травмирован.

Пожар в автомобиле вспыхнул в Святошинском районе Киева . Кроме того, еще семь автомобилей получили повреждения. Также было зафиксировано падение обломков на проезжую часть и жилой дом, в результате чего пострадали 5 человек, а фасад здания получил повреждения;

. Кроме того, еще семь автомобилей получили повреждения. Также было зафиксировано падение обломков на проезжую часть и жилой дом, в результате чего пострадали 5 человек, а фасад здания получил повреждения; В Шевченковском районе обломки воздушной цели, вероятно, упали на двухэтажное здание, что привело к повреждению газовой трубы высокого давления и возгоранию. Пожарным удалось потушить пламя спустя некоторое время;

обломки воздушной цели, вероятно, упали на двухэтажное здание, что привело к повреждению газовой трубы высокого давления и возгоранию. Пожарным удалось потушить пламя спустя некоторое время; В Соломенском районе обломки повредили резервуар с топливом, есть утечка, но без огня. Ситуацию взяли под контроль Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Известно, что по меньшей мере 3 человека пострадали, двое из них были госпитализированы.

В последнее время 7 мая в Одессе возникла воздушная тревога. В первые минуты следующего дня представитель Оперативного войска Автономной Республики Крым Сергей Братчук подтвердил, что произошла атака, однако система противовоздушной обороны (ПВО) действовала без промедлений.

Позже в Оперативном командовании "Юг" сообщили, что противник выпустил ракетный удар по Одесщине с использованием самолетов стратегической авиации.

Ракеты типа Х-22 были направлены на склад одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на побережье Черного моря. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее украинская ПВО смогла впервые сбить российскую сверхзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".

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