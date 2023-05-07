Стало известно, как Чернобыль 'наказал' россиян, окопавшихся в Рыжем лесу во время наступления на Украину

После того как в начале российского вторжения в Украину солдаты армии рф окопалимь в рыжем лесу близ Чернобыльской атомной электростанции, они заболели лучевой болезнью. Эту информацию удалось узнать от дипломатов.

По данным издания Independent, "дипломаты подтвердили, что российские солдаты, дислоцированные в рыжем лесу, заболели лучевой болезнью". Отмечается, что симптомы могут появиться как в течение часа после контакта и продолжаться несколько месяцев, так и через некоторое время. Часто такие случаи кончаются смертью.

Читайте также: В Чернобыле живет 800-килограммовый лесной великан, который может отбиваться от стаи волков (фото)

Видео дня

Как известно, 26 апреля 1986 года реактор № 4 Чернобыльской атомной электростанции вышел из строя, что привело к катастрофическому взрыву, в результате которого облученный материал распространился по всей Европе. После того как территория ЧАЭС была осыпана загрязненной пылью, она была объявлена зоной отчуждения – эта площадь составляла 2600 квадратных километров (1000 квадратных миль), чтобы избежать дальнейшего влияния на широкую общественность.

Несмотря на зараженность территории, в начале вторжения российские военные начали рыть траншеи в лесах, поглотивших большое количество радиоактивных осадков после аварии на ЧАЭС. Когда они рыли землю, поднималась радиоактивная пыль. Поскольку солдаты таборились там около пяти недель и успевали рыбачить в местных реках, то получили значительные дозы облучения.

Издание Times выяснило, что украинцы, живущие на территории возле ЧАЭС, во время вторжения россиян предупредили их об опасности, но они не слушали и рыли окопы, игнорируя оговорку.

Напомним, российские войска зашли на территорию ЧАЭС 24 февраля 2022 и находились там до 1 апреля 2022 года.

Ранее ученые исследовали, что бродящие на заброшенной территории Чернобыльской АЭС собаки из-за облучения генетически отличаются от других особей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!