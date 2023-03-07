Ученые выяснили, что в Чернобыле мутировали собаки: что происходит

Ученые из Университета Южной Каролины и Национального института исследования генома человека (США) выяснили, что собаки, бродящие на заброшенной территории Чернобыльской АЭС, генетически отличаются от других особей. Считается, что это произошло из-за облучения радиацией.

Исследование опубликовано в Science Advances. Ученые из США анализировали кровь 302 собак, все еще живущих на территории ЧАЭС, чтобы исследовать последствия разрушительного взрыва в 1986 году. Ученые обнаружили, что собак можно разделить на три генетически подобных группы.

Каждая из этих групп проживает либо на самой атомной электростанции, либо в Чернобыле, либо в Славутиче – городе, расположенном примерно в 45 км от ЧАЭС.

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Издание напоминает, что 26 апреля 1986 г. на атомной электростанции на окраине Припяти произошла масштабная авария, во время которой один из реакторов загорелся и взорвался, распространяя радиацию. Более 160 000 жителей города и близлежащих районов были эвакуированы. Этот регион называют "мертвой зоной" из-за значительного радиационного загрязнения.

Однако в зоне ЧАЭС обитает немало животных, образуя "радиоактивный заповедник дикой природы". Поскольку эти группы животных существуют на разных расстояниях от места взрыва, ученые могли определить уровень радиационного облучения собаки по ее ДНК.

Они говорят, что популяции могли бы повысить "понимание о биологических основах животных и, наконец, выживание человека в регионах сильного и постоянного влияния на окружающую среду".

Когда ученые работали в зоне ЧАЭС в период между 2017 и 2019 годами, они исследовали собак, которые выжили и начали размножаться. Ученые говорят, что большинство собак или жили на самой заброшенной станции, на соседней железнодорожной станции или в преимущественно заброшенном Чернобыльском городе примерно в 15 км от АЭС.

Исследователи также собрали ДНК около 200 собак, свободно разводимых из других частей Украины и стран мира. Посредством сравнения они надеются исследовать влияние радиоактивного материала на ДНК чернобыльских собак или его отсутствие.

Считается, что некоторые из этих собак могут быть потомками домашних животных, оставленных на ЧАЭС эвакуированными, но непонятно сколько популяций осталось или насколько эти популяции разнообразны, и отличаются ли они от других диких собак по всей Украине и сопредельных странах.

"Прежде, чем влияние радиации на целые геномы этой популяции можно будет отделить от других факторов влияния, необходимо понять демографическую и историю самой популяции", — отметили ученые.

Они говорят, что крупные млекопитающие, такие как собаки и лошади, представляют особый интерес, поскольку влияние на их здоровье может прояснить нам, что может произойти, когда люди в конце концов вернутся в зону отчуждения. По оценкам ученых, в Чернобыле и вокруг него живет более 800 собак, которых часто кормят возвращающиеся для обслуживания объекта работники электростанции. Они существуют в трех разных популяциях, хотя этот новый анализ показал удивительное количество генетического совпадения и родственных связей между ними.

На самой электростанции обитает одна популяция собак, другая – в Чернобыле, третья – в Славутиче, где все еще проживают некоторые работники электростанции.

В течение двух лет ветеринары CDRI собрали образцы крови 302 бродячих собак в трех популяциях, затем проанализировала докторантка Университета Южной Каролины Габриэлла Спатола. Так, Спатола, Муссо и их коллеги определили три основные семейные группы среди чернобыльских собак, причем самая большая из них охватывала все три географические области, где были собраны образцы.

Исходя из их генетического родства, оказывается, что эти собаки передвигаются между местами, живут рядом друг с другом и свободно размножаются.

"История смешения между тремя чернобыльскими популяциями, очевидная в их геномах, указывает на то, что собаки существовали в Чернобыльском регионе в течение длительного периода времени, возможно после катастрофы или даже раньше", — говорится в результатах исследования.

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Сравнительный анализ показал, что чернобыльские собаки также генетически отличаются от свободно разводимых собак в Восточной Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Однако в некоторых чернобыльских популяциях произошел определенный приток генетического материала от современных собак, таких как мастифы. Это может быть потому, что жители и их домашние животные стали возвращаться в Чернобыль, подозревают исследователи.

Далее ученые хотят провести более широкие исследования, чтобы найти "критические генетические варианты, которые накапливались более 30 лет в этой враждебной, загрязненной среде".

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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