Окупанти обстріляли ракетами житлові будинки у Покровську на Донеччині: є загиблі (фото, відео)

У місті Покровськ, що знаходиться на території Донеччини, 7 серпня стався обстріл з боку російських терористичних сил. Окупанти навмисно обстріляли центр міста, спрямовуючи ракети на житлові будинки.

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За інформацією, яку повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко та голова Офісу президента Андрій Єрмак, наразі зафіксовано одного загиблого та сімох поранених.

Андрій Єрмак зазначив, що одна з ракет вдарила по звичайному житловому будинку, і на місці події працюють рятувальники та медичні служби. Під завалами можуть залишатися ще люди.

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Павло Кириленко додав, що окупанти вдарили по центру Покровська. У результаті обстрілу пошкоджено 9-ти та п'ятиповерхові будівлі, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини та адміністративні будівлі.

Обстановка на місці події надалі розвивається, і влада звертається до громадян про обережність та дотримання безпекових заходів. Влада також активно залучає рятувальні та медичні служби для надання допомоги постраждалим. Наразі інцидент потребує докладного розслідування, а міжнародна спільнота слід продовжувати спостерігати за ситуацією в регіоні.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", – написав президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували Україну у ніч проти 6 серпня дронами та ракетами різного виду. Силами Повітряної оборони було знищено 30 крилатих ракет та 27 ударних безпілотників.

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