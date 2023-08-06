'Жирна і дорога ціль': бійці 92-ї бригади FPV-дроном знищили російську САУ за 1,6 млн доларів (відео)

Українські аеророзвідники на Луганському напрямку за допомогою FPV-дрона ліквідували дорогу російську самохідну артилерійську установку 2С19 МСТА-С. Її вартість становить приблизно 1,6 млн доларів.

Як повідомив командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-Ї ОМБр ім. Івана Сірка, депутат Київської міської ради Юрій Федоренко, установку ліквідували воїни 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Він опублікував відео, як "ворожа САУ згоріла на роботі".

Відео дня

Читайте також: Бійці Нацгвардії на Херсонщині знищили спостережний пункт росіян "Муром-М" (ефектні кадри)

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищила російську САУ 2С19 МСТА-С за допомогою FPV-дрона… FPV-дрон прирівнюється до класичного боєприпасу у сучасній війні, який завдає збитків ворогу на мільйони доларів", – прокоментував відео Федоренко.

Командир роти "Ахіллес" зауважив, що 2С19 МСТА-С призначена для ураження відкритої й прихованої живої сили, озброєння та військової техніки супротивника. Вартість однієї одиниці оцінюється до $1,6 млн.

Нагадаємо, пілоти першої роти БПЛА спільно з розрахунком 2-го взводу мінометної батареї 1-го ОМБ ЛСР виявили та знищили склад БК та ПММ у районі н.п. Зайцеве в Донецькій області. окупаційні формування використовували цей склад для зберігання мін калібром 82 мм та 120 мм, а також снарядів калібром 30 мм та протитанкових мін ТМ-62.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!