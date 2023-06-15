Окупанти обстріляли Україну крилатими ракетами та БПЛА: є влучання у Кривому Розі, в Одесі все збито

Уночі на четвер, 15 червня, загарбники знову здійснили повітряну атаку на Україну. Вибухи прогриміли в різних регіонах, особливо високий рівень напруженості спостерігався на півдні та сході країни. Деякі промислові об'єкти на Дніпропетровщині зазнали пошкоджень.

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У Кривому Розі росіяни поцілили у два промислових підприємства – поранення отримав 38-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пожежу на підприємстві загасили. Одна ракета була збита силами ППО. 38-річний працівник одного з підприємств перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує. Руйнування значні. ДСНС та екстрені служби швидко загасили пожежі. Ліквідація наслідків продовжується.

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За повідомленнями Повітряних сил Збройних Сил України, окупанти влаштували удар за допомогою крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та ударних дронів "Shahed-136/131". Чотири літаки стратегічної авіації Ту-95мс здійснили чотири запуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну ракету вдалося знищити, а інші влучили в промислові об'єкти в Дніпропетровській області. Інформацію про наслідки удару будуть надані місцевій військовій адміністрації.

Всі 20 ударних дронів були знищені Повітряними силами в межах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Крім того, було знищено ворожий беспілотник оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Нагадаємо, уночі 13 червня росіяни здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг. Після влучання ракети у 5-поверховий будинок та у цивільні об’єкти в місті загинули 11 людей, понад 30 отримали поранення.

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