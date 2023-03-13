Окупанти спробують відкрити ще один фронт: екстрасенс попередила Україну про небезпеку

Окупанти навесні 2023 року намагатимуться відкрити ще один фронт – вони хочуть просунутися від ЗАЄС до Запоріжжя. Також накриватимуть вогнем низку міст, обстріли не припиняться.

Про це УНІАН заявила екстрасенс Марія Тиха. За її словами, найгарячішою точкою фронту, де будуть йти запеклі бої, залишиться Бахмут. Загарбники можуть застосувати там хімічну зброю.

"Місто справді може бути знищене, там дуже багато руйнувань. Від нього не залишилося практично нічого. І в мене дуже велике питання щодо мирного населення. Окупанти там можуть організувати тортури", – зазначила вона.

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Екстрасенс додала, що ракетні удари загрожують Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях. Також окупанти будуть бити по Тернополю, Запоріжжю та Києву. На Чернігівщині та Сумщині можуть активізуватися ДРГ.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.