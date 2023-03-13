Оккупанты попытаются открыть еще один фронт: экстрасенс предупредила Украину об опасности

Оккупанты весной 2023 года попытаются открыть еще один фронт – они хотят продвинуться от ЗАЕС до Запорожья. Также будут накрывать огнем ряд городов, обстрелы не прекратятся.

Об этом УНИАН заявила экстрасенс Мария Тихая. По ее словам, самой горячей точкой фронта, где будут идти ожесточенные бои, останется Бахмут. Захватчики могут применить там химическое оружие.

"Город действительно может быть уничтожен, там очень много разрушений. От него не осталось практически ничего. И у меня очень большой вопрос относительно мирного населения. Оккупанты там могут организовать пытки", – отметила она.

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Экстрасенс добавила, что ракетные удары грозят Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Херсонской и Хмельницкой областях. Также оккупанты будут бить по Тернополю, Запорожью и Киеве. На Черниговщине и Сумщине могут активизироваться ДРГ.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.