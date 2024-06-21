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Війна в Україні

Окупанти "приземлили" власний гелікоптер Ка-29 в Краснодарському краї

Билім Олена

Окупанти 'приземлили' власний гелікоптер Ка-29 в Краснодарському краї
Вертоліт Ка-29. Джерело: Вікіпедія

21 червня у Краснодарському краї росії зазнав аварії гелікоптер Ка-29. За даними російських "воєнкорів", його "приземлили" російські сили ППО.

російський Телеграм-канал "Военный обозреватель" пише, що "профільні ресурси повідомляють про аварію вертольота Ка-29 Морської авіації Чорноморського флоту". Зазначається, що "інцидент збігся з відбиттям нічної атаки українських БПЛА-камікадзе та безекіпажних катерів, у знищенні яких ці вертольоти активно задіяні".

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Окупанти ''приземлили'' власний гелікоптер Ка-29 в Краснодарському краї
Повідмолення про нову тактику ЗСУ. Джерело: Скриншот з t.me/fighter_bomber
Окупанти ''приземлили'' власний гелікоптер Ка-29 в Краснодарському краї
Повідомлення про знищення гелікоптера. Джерело: Скриншот з t.me/fighter_bomber

За даними російських "воєнкорів", гелікоптер збили сили протиповітряної оборони в Краснодарському краї рф, коли відбивали атаку БПЛА.

Окупанти ''приземлили'' власний гелікоптер Ка-29 в Краснодарському краї
Повідомлення про знищення гелікоптера. Джерело: Скриншот
Окупанти ''приземлили'' власний гелікоптер Ка-29 в Краснодарському краї
Повідомлення про знищення гелікоптера. Джерело: Скриншот

Зокрема, пропагандист Єгор Гузенко, відомий під позивним "Тринадцятий", стверджує, що гвинтокрил збитий російською ППО в Анапі. Унаслідок інциденту загинуло чотири людини.

Окупанти ''приземлили'' власний гелікоптер Ка-29 в Краснодарському краї
Повідомлення про знищення гелікоптера. Джерело: Скриншот

"В Анапі наше ж ППО збило наш вертоліт. КА-29 займався пошуком БЕКів, один з наших "Панцирів" завдав удару гелікоптером (За попередньою версією через несправність системи "свій-чужий"). Я не озвучуватиму якихось версій, нехай розбирається контррозвідка і слідство. Загинули четверо людей", – написав він.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення росія втратила на війні 359 літаків та 326 (+1) гелікоптерів. 

Нагадаємо, у Генштабі назвали об'єкти рф, що були атаковані вночі 21 червня

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