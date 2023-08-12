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Війна в Україні

Окупанти вдарили авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі: загинув капітан поліції, 12 осіб травмовано (фото)

Ціхоцька Марія

Окупанти вдарили авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі: загинув капітан поліції, 12 осіб травмовано (фото)

Зранку 12 серпня окупанти вдарили керованою авіабомбою по ОріховуЗапорізької області. Загинув поліцейський.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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"Внаслідок удару загинув поліцейський. Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", - написав очільник МВС.

За його словами, внаслідок ворожого удару 12 осіб отримали поранення. Серед потерпілих - четверо працівників поліції. Клименко повідомив, що лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей перебувають у важкому стані.

В МВС повідомили, що за фактом атаки РФ відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Окупанти вдарили авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі: загинув капітан поліції, 12 осіб травмовано (фото)

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по цивільному об'єкту на Прикарпатті, внаслідок чого загинула дитина.

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Війна в Україні