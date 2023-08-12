Окупанти вдарили авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі: загинув капітан поліції, 12 осіб травмовано (фото)

Зранку 12 серпня окупанти вдарили керованою авіабомбою по ОріховуЗапорізької області. Загинув поліцейський.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Читайте також: Вночі окупанти атакували Рівненщину ударними БпЛА: зруйнована нафтобаза (відео)

"Внаслідок удару загинув поліцейський. Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого", - написав очільник МВС.

За його словами, внаслідок ворожого удару 12 осіб отримали поранення. Серед потерпілих - четверо працівників поліції. Клименко повідомив, що лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей перебувають у важкому стані.

Відео дня

В МВС повідомили, що за фактом атаки РФ відкрито кримінальне провадження за статтею "порушення законів та звичаїв війни".

Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару по цивільному об'єкту на Прикарпатті, внаслідок чого загинула дитина.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!