Оккупанты ударили авиабомбой по Орехову в Запорожье: погиб капитан полиции, 12 человек травмированы (фото)

Утром 12 августа оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб полицейский.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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"В результате удара погиб полицейский. Погибший – 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего", - написал глава МВД.

По его словам, в результате вражеского удара 12 человек получили ранения. Среди пострадавших – четверо работников полиции. Клименко сообщил, что врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

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В МВД сообщили, что по факту атаки РФ открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту на Прикарпатье, в результате чего погиб ребенок .

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