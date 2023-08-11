оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому объекту на Прикарпатье: погиб ребенок

Сегодня утром в Прикарпатье был зафиксирован ракетный удар со стороны противника, в результате чего пострадали мирные жители и был поврежден гражданский объект.

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Об этом в своем Телеграмм-канале сообщила начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Ракета попала по территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми.

Среди пострадавших был 8-летний мальчик, который, к сожалению, находился в критическом состоянии и был госпитализирован. Медицинский персонал пытался сделать все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь маленькому пациенту не удалось.

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"Есть пострадавшие, среди которых ребенок, который в критическом состоянии был доставлен в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось. Соболезнования родным!" – пишет Светлана Онищук

Напомним, 10 августа российские военные обстреляли 23 населенных пункта Запорожской области. В результате обстрелов два человека погибли, 21 — получил ранения. 9 августа россияне нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье. Тогда три человека погибли, еще девять получили ранения, Россия использовала ракету Х-35.

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