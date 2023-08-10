Ночью оккупанты атаковали Ровенскую область ударными БпЛА: разрушенная нефтебаза (видео)

Ночью враг атаковал Ровенскую область ударными БПЛА Shahed-136. Разрушена нефтебаза под городом Дубно, к счастью обошлось без жертв. Химический и радиационный фон в норме/

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По информации начальника Ровенской областной военной администрации Виталия Коваля в его Telegram -канале, это произошло ночью. На месте происшествия сейчас активно действуют 45 спасателей, которые располагают 14 единицами специальной техники.

Также был задействован пожарный поезд для преодоления последствий атаки. Все необходимые действия по координации проводятся с участием соответствующих следственных комиссий под руководством представителей силовых структур области.

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По данным Коваля, несмотря на событие, химический и радиационный фон находятся в норме. Учитывая эту ситуацию, требуются ограниченные меры и эвакуация населения не планируется.

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