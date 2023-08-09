Россияне нанесли удар по жилому кварталу Запорожья: есть погибшие и раненые (фото, видео)

Российские военные вечером 9 августа нанесли удар по жилому кварталу в Запорожье. По состоянию на 21:00 известно о трех погибших и семи пострадавших.

Также ранены. Об этом заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые", – говорится в сообщении.

Впоследствии Куртев добавил, что окна вылетели в пяти многоэтажках и трех учебных заведениях.

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Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко добавил, что, по предварительным данным, известно о попадании в объект гражданской инфраструктуры.

Также по данным ОВА, сверхточным оружием разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе Запорожья.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что известно о трех погибших.

"Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой – благодаря нашим героическим воинам", – написал он.

Напомним, о ракетных обстрелах Покровска стало известно ночью 7 августа. россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.

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