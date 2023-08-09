Росіяни завдали удару по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі та поранені (фото, відео)

Російські військові ввечері 9 серпня завдали удару по житловому кварталу у Запоріжжі. Станом на 21:00 відомо про трьох загиблих та сімох постраждалих.

Також є поранені. Про це заявив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Ворог атакував житловий квартал Запоріжжя. На превеликий жаль, за попередньою інформацією, дві людини загинули, є поранені", – йдеться у повідомленні.

Згодом Куртєв додав, що вікна повилітали у п'яти багатоповерхівках та трьох закладах освіти.

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Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко додав, що, за попередніми даними, відомо про влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури.

Також за даними ОВА, надточною" зброєю зруйновано храм та торгові точки у Шевченківському районі Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відомо про трьох загиблих.

"Мої співчуття рідним. Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам", – написав він.

Нагадаємо, про ракетний обстріл Покровська стало відомо уночі 7 серпня. росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин.

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