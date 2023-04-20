Вікна будуть сяяти: покоївка престижного готелю розповіла про саморобний засіб для миття вікон

Захотівши очистити вікна від пилу та бруду, ми часто віддаємо перевагу дорогим засобам з магазинів, але насправді, існує багато альтернативних методів, які можуть бути ефективними та більш доступними. Одним з таких методів є саморобний засіб для миття вікон, який можна легко зробити в домашніх умовах.

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Покоївка з готелю The Grand York у місті Йорк (Англія) на ім'я Ліза Вільямс, розповіла про свій рецепт засобу для миття вікон, який дає гарантований результат. Вона рекомендує використовувати наступні компоненти: тепла вода, столовий оцет, медичний спирт та ефірна олія на вибір.

Щоб зробити цей засіб, потрібно змішати 500 мл теплої води з трьома столовими ложками оцту, однією столовою ложкою медичного спирту та 10 краплями улюбленої ефірної олії. За словами Вільямс, цей розчин дозволяє легко відмити будь-який бруд на вікнах, і після цього вони стають чистими та блискучими. Крім того, ефірна олія наповнює кімнату приємним ароматом, який нейтралізує запах оцту.

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Таким чином, саморобний засіб для миття вікон є простим і ефективним рішенням для тих, хто хоче очистити вікна від бруду та пилу без великих витрат.

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