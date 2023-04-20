Окна будут сиять: горничная престижной гостиницы рассказала о самодельном средстве для мытья окон

Захотев очистить окна от пыли и грязи, мы часто предпочитаем дорогие средства из магазинов, но на самом деле, существует много альтернативных методов, которые могут быть эффективными и доступными. Одним из таких методов является самодельное моющее средство, которое можно легко сделать в домашних условиях.

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Горничная из отеля The Grand York в городе Йорк (Англия) по имени Лиза Уильямс, рассказала о своем рецепте средства для мытья окон, которое дает гарантированный результат. Она рекомендует использовать следующие компоненты: теплая вода, столовый уксус, медицинский спирт и эфирное масло по выбору.

Чтобы сделать это средство, нужно смешать 500 мл теплой воды с тремя столовыми ложками уксуса, столовой ложкой медицинского спирта и 10 каплями любимого эфирного масла. По словам Уильямс, этот раствор позволяет легко отмыть любую грязь на окнах, и после этого они становятся чистыми и блестящими. Кроме того, эфирное масло наполняет комнату приятным ароматом, нейтрализующим запах уксуса.

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Таким образом, самодельное моющее средство является простым и эффективным решением для тех, кто хочет очистить окна от грязи и пыли без больших затрат.

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