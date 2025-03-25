Олег Плотницький офіційно завершив виступи за збірну України

Український волейбол зазнав суттєвих змін — 27-річний догравальник італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про завершення кар'єри у складі національної збірної України. Про своє рішення спортсмен повідомив у соцмережах, наголосивши, що цей крок був для нього непростим, але добре обдуманим і усвідомленим. Він зазначив, що цей етап життя назавжди залишиться частиною його кар'єри.

Плотницький дебютував у складі збірної у 2017 році і став одним із її ключових гравців та лідерів. Разом із командою він досяг історичних успіхів, серед яких вихід у чвертьфінали чемпіонатів Європи та світу. Волейболіст поділився своїми спогадами, відзначивши, що виступи за збірну стали для нього не лише можливістю проявити себе на міжнародному рівні, а й справжнім випробуванням духу, в якому він завжди прагнув віддавати максимум своїх сил та можливостей.

Рішення Плотницького залишити збірну — вагома подія для всього українського волейболу. Він був не лише важливим гравцем на майданчику, а й лідером, що надихав партнерів своєю грою, досвідом і незламним характером. Його вплив на команду складно переоцінити, адже саме завдяки його зусиллям українська збірна зробила серйозний ривок уперед. Втрата такого гравця створює виклик для тренерського штабу, адже потрібно знайти нового лідера, який зможе взяти на себе відповідальність у вирішальні моменти матчів та підтримати бойовий дух команди.

Попри завершення виступів за збірну, Плотницький запевнив, що не планує віддалятися від волейболу і в майбутньому, можливо, повернеться до команди у новій ролі. Він висловив подяку партнерам, тренерам, уболівальникам та всім, хто підтримував його на цьому шляху. Гравець переконаний, що український волейбол має величезний потенціал і незабаром зможе досягти ще більших успіхів на міжнародній арені.

Завершення міжнародної кар'єри Плотницького означає не просто зміну складу збірної, а й відкриває нові можливості для молодих гравців, які отримають шанс проявити себе. Вболівальники та експерти вірять, що незабаром з’являться нові лідери, які продовжать розпочату ним справу та піднімуть український волейбол на ще вищий рівень. Сам Плотницький залишається відданим грі, а його досвід та підтримка можуть ще не раз знадобитися збірній у майбутньому.

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