'Помстилися за полеглих побратимів': бійці з 93 ОМБр знищили ворожий ПТРК 'Корнет'

Під час запеклих боїв за Бахмут загинув танковий екіпаж 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр Сухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомила пресофіцерка 93 бригади Ірина Рибакова.

У фонді "Повернись живим" уточнили, що під час битви за Бахмут загинули Андрій Мельник (водій-механік), Віталій Кобець (командир екіпажу за позивним "Тяпа") та Сергій Леонтьєв (навідник).

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У 93-й бригаді повідомили, що їм вдалося деякою мірою помститися за смерть побратимів. "Вбивці не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті!", – зауважили наші захисники.

У Твітері один з бійців 93-ї бригади опублікував відео ліквідації ворога та його протитанкового ракетного комплексу "Корнет".

"Ми нікому і нічого не пробачаємо, тому сьогодні був день розплати. Холодний Яр пам’ятає про своїх і завжди приходить з помстою", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, в Україні намагаються встановити особистість бійця, якого розстріляли росіяни після його фрази "Слава Україні!".

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